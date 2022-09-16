"فيفا" يُبقي على تأهل الإكوادور ويرفض استئناف تشيلي والبيرو

أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تأهل الإكوادور الى نهائيات مونديال 2022 المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه اليوم الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بايرون كاستيو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.

وقال فيفا في بيان "بعد تحليل جميع الوثائق المضافة الى الملف من قبل الأطراف المعنية، وعقد جلسة استماع، أكدت لجنة الاستئناف (في فيفا) قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

وتابع "من بين اعتبارات أخرى، رأى (فيفا) واستناداً للوثائق المقدمة إليه، أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملًا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا". وأفاد الاتحاد الدولي أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.