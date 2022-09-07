تعليق عقوبة إيقاف لاعب الاتحاد السعودي حمد الله

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد شكوى من نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وقال نادي الاتحاد في بيان على تويتر «تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول الكابتن عبد الرزاق حمد الله، بذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة القادمة».

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في الثاني من أغسطس آب الماضي إيقاف المغربي حمد الله أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وكان النصر قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان النادي الملقب بالعميد من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وأوضحت اللجنة وقتها أن القرارات الصادرة بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.