قبل انتهاء عقده.. هل يعتزل ميسي كرة القدم نهاية 2026؟

كشف موقع "فوتي هيدلاينز" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس بجدية اعتزال كرة القدم الاحترافية مع نهاية العام الجاري، رغم امتداد عقده الحالي مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى نهاية موسم 2027-2028.

وأوضح الموقع أن المعلومة لا تزال غير مؤكدة رسمياً حتى الآن، إلا أنها وردت إليه من مصدر وصفه بالموثوق، مشيراً إلى تزايد الحديث خلف الكواليس عن احتمال إنهاء ميسي مسيرته الاحترافية قبل انتهاء عقده.