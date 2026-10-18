لحماية أمن المملكة.. «مجلس الدفاع الوطني المصري» يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع عاجل عُقد اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية، في مهمة دفاعية تهدف إلى حماية أمن المملكة واستقرارها، على أن يُحال القرار إلى مجلس النواب المصري لحسم التفويض الدستوري.

وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، إلى جانب رئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأكد مجلس الدفاع الوطني المصري، الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

كما شدد المجلس على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات سلمياً.