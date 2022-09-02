الإصابة تبعد المصري محمد النني عن الملاعب

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب وسطه المصري محمد النني سيغيب عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

قال أرتيتا الجمعة في مؤتمر صحافي عن اصابة النني (30 عاماً) ولاعب الوسط الآخر الغاني توماس بارتي "بالنسبة للنني نتحدّث عن عدة أشهر، أما بارتي فنأمل في أسابيع أو أقل من ذلك"، وذلك بعد اصابة لاعب الوسط الدولي المصري بقدمه أمام فولهام في المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي.

وعبّر أرتيتا عن سعادته من فترة الانتقالات الصيفية، رغم فشل التعاقد مع لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي دوغلاس لويز في اليوم الأخير قبل اغلاق المركاتو. ووفق التقارير، عرض أرسنال 28 مليون دولار لضم لويز، لكن فيلا رفض هذه المقاربة.

تابع أرتيتا "قام النادي بعمل رائع لجلب اللاعبين الذين أردناهم. أجرينا الانتقالات باكراً نوعاً ما، لكن للاسف في آخر 72 ساعة، أصيب توماس (بارتي) في نفس مكان المرة الماضية، ثم تعرض مو (النني) لاصابة طويلة الأمد وتعين علينا الرد في السوق".

وكان أرسنال الذي ينفرد راهناً بالصدارة قد استقدم من مانشستر سيتي بطل الدوري المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس والظهير الأيسر الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، بالاضافة إلى البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، البرتغالي فابيو فييرا من بورتو والحارس الأميركي مات تيرنر.

ويخوض أرسنال أول امتحان جدي هذا الموسم عندما يحل على مانشستر يونايتد الأحد، وذلك بعد فوزه في مبارياته الخمس هذا الموسم في الدوري.