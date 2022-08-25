تعرف إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا وموقف برشلونة الصعب

أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي سحبت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية عن تواجد فريق برشلونة في "مجموعة الموت" بجانب بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن، لتشهد المباريات مواجهات قوية في هذه المجموعة.

ويشارك في تلك المرحلة 32 فريقا، مقسمين على 8 مجموعات، وجاء تصنيف الفرق على الشكل التالي:

التصنيف الأول: ريال مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، بورتو، أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول، تشيلسي، برشلونة، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، لايبزيج، توتنهام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند، سالزبورج، شاختار دونيتسك، إنتر ميلان، نابولي، سبورتنج لشبونة، باير ليفركوزن، أولمبيك مارسيليا.

التصنيف الرابع: كلوب بروج، سيلتيك، مكابي حيفا، كوبنهاجن، دينامو زغرب، فيكتوريا بيلزن، رينجرز، بنفيكا.

لتسفر القرعة عن مجموعات قوية وجاءت على النحو التالي:-

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.

واختارت اللجنة المنظمة مواعيد مباريات دور المجموعات على الشكل التالي:-

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو والملعب الذي شهد المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان عام 2005 وفيها فاز ليفربول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.