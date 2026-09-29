5 ميداليات ومركزان في الصدارة العالمية.. كيك بوكسينج الإمارات يتألق في مونديال الشباب

حقق منتخب الإمارات الوطني للكيك بوكسينج إنجازًا عالميًا جديدًا، بعدما حصد خمس ميداليات ملونة في بطولة العالم للشباب، التي أقيمت بمدينة جيسولو الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة كبيرة بلغت 2893 لاعبًا ولاعبة يمثلون 78 دولة.

ونجح أبطال الإمارات في حصد ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، في حصيلة أكدت الحضور القوي للمنتخب الوطني في واحدة من أبرز بطولات الكيك بوكسينج العالمية للفئات العمرية.

وامتد تألق لاعبي المنتخب إلى التصنيف العالمي حسب النقاط، بعدما حقق أبطال الإمارات مراكز متقدمة، يتقدمها مركزان في صدارة التصنيف العالمي، إلى جانب تحقيق المركزين الثاني والثالث، بما يعكس التطور الذي يشهده مستوى اللاعبين الشباب وقدرتهم على المنافسة بين نخبة لاعبي العالم.

ويأتي الإنجاز الجديد ضمن "موسم أبطال الإمارات"، ليواصل الكيك بوكسينج الإماراتي حضوره المميز على الساحة الدولية، بعد النتائج التي حققها لاعبوه خلال المشاركات الخارجية، وسط طموحات بمواصلة حصد الميداليات وتعزيز مكانة الإمارات في الاستحقاقات العالمية المقبلة.