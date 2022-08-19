إصابة نجم الأهلي المصري مستمرة وانتقادات جديدة لطبيب الفريق

تواصلت أزمة الإصابات في صفوف فريق الأهلي المصري بعد تأكيد غياب نجم الفريق بيرسي تاو، لفترة طويلة بسبب استمرار معاناته من الآلام في العضلة الأمامية، ويأتي ذلك في وقت شهد انتقادات لطبيب الفريق الأحمر، بعدما تأكد أن اللاعب طلب عدم الاستعجال في عودته، ولكن طبيب الفريق أكد جاهزية اللاعب.

وطبقا لموقع "بطولات" المصري، فإن مصدر من داخل النادي أكد أن اللاعب مهدد بالغياب لفترة كبيرة عن الأهلي بعد إعلان غيابه عن مباراة إيسترن كومباني الأخيرة في الدوري، وأشار المصدر إلى أن اللاعب الجنوب إفريقي اشتكي طبيب الأهلي بسبب الاستعجال في عودته من الإصابة الأخيرة وكان يرغب في الحصول على مزيد من الراحة ولكن طبيب الفريق أكد على جاهزيته.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي، يوم الأحد الموافق 21 أغسطس الحالي، في إطار منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري.