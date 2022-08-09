نجم نابولي ينتقل إلى غلطة سراي

انضم المهاجم الدولي البلجيكي دريس مرتنس، النجم السابق لنابولي الإيطالي، إلى غلطة سراي التركي بصحبة لاعب الوسط الأوروغوياني لوكاس توريرا، وذلك وفق ما أعلن النادي أمس في حسابه على تويتر. ونشر النادي التركي تغريديتين على تويتر رحب فيهما بلاعبيه الجديدين، ناشراً صورتيهما بقميصهما الجديد باللونين الأحمر والذهبي.

وقال "لقد اجتاز لاعبانا الجديدان لوكاس توريرا ودريس مرتنس الفحوص الطبية"، ناقلاً عن البلجيكي قوله "تشرفت بتلقي العرض من غلطة سراي"، فيما قال الأوروغوياني "أنا سعيد ومتحمس جداً لأن أصبح لاعباً جديداً في غلطة سراي". ولم يكشف النادي التركي عن قيمة الصفقتين أو مدتهما الزمنية.

والخميس الماضي، نشر مرتنس (35 عاماً) مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ودع فيه نادي نابولي الإيطالي الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 في طريقه ليصبح هدافه التاريخي.

وظهر مرتنس في الفيديو مع ابنه تشيرو، متوجهاً الى جمهور النادي الجنوبي بالقول "أبناء نابولي الأعزاء. كنت ادرك بأن هذا اليوم سيأتي لكني لم أعرف كم سيكون صعبا القول وداعا لهذه المدينة التي احتضنتني، أحبتني وساندتني في الاوقات الصعبة والسعيدة ايضا".