الوداد أفضل ناد أفريقي والشناوي أفضل لاعب داخل القارة

المصدر: وكالات

فاز الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بجائزة النادي الأفضل للرجال في أفريقيا بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل القارة وذلك في الحفل السنوي لجوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي (الكاف) وتستضيفه المغرب.

ونالت السنغال بطلة أفريقيا المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة متفوقة على المنتخب المصري الوصيف والكاميرون صاحبة الضيافة.

كما حصد أليو سيسي مدرب السنغال جائزة أفضل مدرب في القارة بعد تفوقه على وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

ونال ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات في القارة بعد فوزه بأول نسخة نسائية لدوري أبطال أفريقيا بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا والتي نالت أيضا جائزة أفضل لاعبة شابة.

وحصل السنغالي بابي ماتار سار على جائزة أفضل لاعب شاب.

ونالت الجنوب أفريقية ديزيريه إليس جائزة أفضل مدربة لمنتخب نسائي في أفريقيا.

وحصل هدف بابي عثمان ساكو لاعب سيمبا التنزاني على جائزة أفضل هدف في 2022.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي ستعلن في وقت لاحق.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي (الكاف) ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

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