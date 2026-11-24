أعادت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الثلاثاء، لقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلى منتخب السنغال، بعدما قبلت طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وألغت قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي «كاف» باعتبار المغرب فائزاً بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وأعاد الحكم اعتماد النتيجة التي انتهت إليها المباراة على أرض الملعب، إذ فازت السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد، في النهائي الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط يوم 18 يناير 2026، ليُحتسب اللقب القاري الثاني في تاريخ «أسود التيرانغا».

وشهد النهائي توقف اللعب بعدما غادر عدد من لاعبي السنغال الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة، وتصدى الحارس إدوار ميندي لركلة إبراهيم دياز، ثم سجّل باب غايي هدف الفوز للسنغال في الشوط الإضافي الأول.

وفي 17 مارس، اعتبرت لجنة الاستئناف في «كاف» المنتخب السنغالي خاسراً بموجب المادة 84 من لوائح البطولة، وسجّلت النتيجة 3-0 لمصلحة المغرب، فطعن الاتحاد السنغالي في القرار أمام «كاس»، مستنداً إلى أن الحكم سمح باستكمال المباراة، واستمعت المحكمة إلى أطراف القضية في لوزان في أكتوبر قبل إصدار حكمها.