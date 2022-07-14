حقيقة هروب لاعب من معسكر منتخب الشباب المصري

المصدر: وكالات

نفى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 ما تردد عن هروب لاعب اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار من معسكر الفريق.

وقال مصدر بمنتخب الشباب المصري إن اللاعب لم يهرب للانضمام لتدريبات فريقه كما يتردد.

وأضاف أن منتخب الشباب المصري كان في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية الذي انتهي يوم السابع من يوليو الشهر الجاري ، وذلك استعداداً لبطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية.

وأوضح أن اللاعب لم يتم ضمه لقائمة ال23 لاعب النهائية التي ستسافر للمشاركة في بطولة كأس العرب ولم يتم ضمه للمعسكر الحالي المقام بالقاهرة .

وشدد أن اللاعب أكد ارتباطه بالسفر إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني و أن اللاعب متواجد حاليا في إنجلترا ، وليس في صفوف فريق اتحاد جدة.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news