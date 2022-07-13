محمد صلاح يهدي قميصه إلى لاعب عراقي صاعد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تفاعل جمهور كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ما قام به النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي تجاه لاعب شاب عراقي.

وقام النجم المصري محمد صلاح بإهداء قميصه إلى اللاعب العراقي الشاب زيدان إقبال، عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التي أقيمت الثلاثاء في تايلاند.

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول برباعية نظيفة، في نهائي كأس بانكوك الودية.

وشارك محمد صلاح بصفوف الريدز، إذ دخل بديلاً في الدقيقة 60، فيما شارك زيدان إقبال بصفوف اليونايتد مع بداية الشوط الثاني من زمن المباراة.

وحرص النجم المصري محمد صلاح على إهداء قميصه للموهبة الشابة العراقية زيدان إقبال، بهدف منحه الدعم والثقة في بداية مشواره الكروي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما صنعه صلاح مع زيدان إقبال، وقال أحد المُغردين: «‏لقطة اليوم النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح يهدي قميصه إلى موهبة العراقية الصاعدة زيدان اقبال».

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