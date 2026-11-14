زيدان بعد السقوط أمام إيطاليا: مبابي سيعود في مباراة تركيا

قال مدرب ​منتخب فرنسا زين الدين زيدان ‌عقب خسارة فريقه أمام إيطاليا أول من أمس، إنه من المتوقع أن يعود كيليان مبابي للملاعب الثلاثاء ⁠المقبل.

ولم يتدرب مهاجم ريال مدريد مع المنتخب الفرنسي بسبب ألم في عضلات الفخذ الخلفية، لكن ‌زيدان قال إن مبابي من المرجح أن يشارك أمام تركيا ‌في آخر مباراة للمنتخب الفرنسي ‌ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة ‌القدم.

وقال زيدان ‌لمحطة (تي.إف.1) التلفزيونية الفرنسية: «أتمنى ذلك، ولهذا السبب ظل معنا. ​لا أعتقد ‌أن ​الأمر خطير. هدفنا ⁠مشاركته في المباراة».

وكانت هزيمة فرنسا 3-1 أمام إيطاليا في ميلانو الأولى ​لزيدان منذ ⁠توليه ⁠مسؤولية المنتخب الوطني في يوليو الماضي. وقال زيدان: «أخبرتهم بعد ⁠المباراة أنه لا داعي للذعر. صنعنا فرصاً واستحوذنا على الكرة، لكننا كنا أضعف قليلاً في الجانب الدفاعي».

وتحتل فرنسا المركز الثاني ‌في المجموعة الأولى مع إيطاليا بـ10 نقاط.