نوتينغهام يضم نيكو وليامز من ليفربول

المصدر: لندن - د.ب.أ

حسم نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع نيكو وليامز من ليفربول، بعقد لمدة أربعة أعوام.

وينضم لاعب الظهير الأيمن الويلزي الدولي إلى نوتينغهام في صفقة قيمتها نحو 17 مليون جنيه إسترليني (20.3 مليون دولار). وأصبح وليامز سادس صفقة لنوتينغهام الذي يتأهب لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وخاض وليامز 33 مباراة مع ليفربول، والذي شهد صعود اللاعب من قطاع الفئات العمرية به. ومن بين تلك المباريات، ثلاث مباريات في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news