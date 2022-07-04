أول أزمة يواجهها خيسوس بعد تعاقده مع أرسنال! (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

يواجه لاعب أرسنال الإنجليزي الجديد، البرازيلي غابريال خيسوس القادم من مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد، لعنة «الرقم 9» الذي لطالما تسبب بأزمة نفسية أو بدنية بمجرد ارتدائه من قبل لاعبي النادي، وتحديداً بعد رحيل الفرنسي أنيلكا وقدوم الكرواتي دافور سوكر في موسم 1999-2000، ومنذاك الوقت لم يتمكن أي لاعب حمل هذا الرقم من الظهور بحجم طموحات جماهير «المدفعجية» لضعف مستواه الفني أو تعرضه للإصابات.

ويأمل خيسوس، الذي تبلغ قيمة صفقة انتقاله إلى أرسنال 45 مليون جنيه استرليني (نحو 55 مليون دولار)، طرد الأفكار السلبية من رأسه والبحث عن ذاته في توليفة المدرب الإسباني أرتيتا خصوصاً أن أرقامه مع فريقه السابق مانشستر سيتي كانت جيدة نسبياً إذ سجّل 95 هدفاً في 236 مباراة بمختلف المسابقات خلال خمس سنوات، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، وكأس إنجلترا وكأس الرابطة ثلاث مرات.

وكان نجوم بارزين قد أصابتهم لعنة «الرقم 9» في أرسنال بداية من الكرواتي دافور سوكر الذي لعب موسما واحد مع أرسنال قادما من ريال مدريد، وفشل في تقديم أوراق اعتماده، بعدما اكتفى بتسجيل 11 هدفا خلال 39 مباراة، ليرحل في الموسم التالي إلى وست هام، مروراً بالمهاجم الإنجليزي فرانسيس جيفرز القادم من من إيفرتون في 2001 ولكنه لعب 39 مباراة وسجل ثمانية أهداف فقط خلال ثلاث مواسم، فضلاً عن الإسباني خوسيه أنطونيو رييس في 2003 (سجل 23 هدفا فقط خلال 110 مباريات)، ثم البرازيلي جوليو بابتيستا (سجل 10 أهداف خلال 35 مباراة)، والكرواتي إدواردو دا سيلفا في 2007 الذي تعرض لإصابة قوية أثرت في مستواه (سجل 21 هدفا في 67 مباراة).

وتمتد السلسلة السلبية للمهاجم الكوري الجنوبي في 2011 (سجل هدف وحيد في سبع مباريات)، ثم جاء الألماني لوكاس بودولسكي في 2012 وحتى 2015 لكنه لم يقدم المنتظر منه كما في منتخب «المانشافت» (لعب 82 مباراة سجل فيها 31 هدفا)، تبعه لوكاس بيريز في 2016 لكن لعنة الإصابات طاردته (سجل سبعة أهداف في 21 مباراة).

وأخيراً، انتقل الرقم المشؤوم إلى الفرنسي لاكازيت الذي حسّن من الطالع الهجومي لـ«الرقم المشؤوم» فسجل خلال خمس سنوات وانتهى عقده في 30 يونيو الماضي (سجل 71 هدفاً في 206 مباراة).

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