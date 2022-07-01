كييليني: لوس أنجلوس النادي المثالي لي

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

قال مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، جورجو كييليني، إنه يتطلع للعب في صفوف فريقه الجديد لوس أنجلوس اف سي الأميركي، معتبراً اياه بأنه «النادي المثالي». وقال كييليني لدى تقديمه رسمياً خلال مؤتمر صحافي: «أنا متأكد بأن هذا النادي هو مثالي بالنسبة إلي».

ولم يفز لوس أنجلوس اف سي بأي لقب منذ انضمامه الى الدوري الأميركي عام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حالياً برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

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