5 ملاحظات في أول حصة تدريبية للمدرب تن هاغ مع مانشستر يونايتد

المصدر: معاذ كمبال - العين

دشن فريق مانشستر يونايتد الحقبة الجديدة بقيادة مدربه الجديد، الهولندي إريك تن هاج الذي أشرف على أول حصة تدريبية مساء أول من أمس في مركز كارينجتون وهو مقر تدريبات الفريق، وذلك في وقت غاب فيه نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو والقائد هاري ماجواير، وقد رصدت صحيفة "الميرور" البريطانية 5 ملاحظات بارزة في الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي.



1

انقلاب الشباب

ذكرت الصحيفة أن مجموعة من اللاعبين الشباب يخططون لترك انطباع أولى إيجابي لدى المدرب الجديد حتى يتمكنوا من شق طريقهم نحو التشكيلة الأساسية، وأن المدرب إريك تن هاج كان يؤمن في ناديه السابق أياكس الهولندي باللاعبين الشباب، وأن من بين اللاعبين الذين حرصوا على تقديم أنفسهم بشكل جيد للمدرب كان تشارلي سافاج وألفارو فرنانديز.



2

تين هاغ يستعيد شبابه

استعاد المدرب الهولندي شبابه إذ اظهر قدراته الفنية في ترويض الكرة والقيام ببعض اللمحات الفنية خلال الحصة التدريبة أكدت أنه قادر على اللعب بشكل جيد، ولدى إريك تن هاج مسيرة قوية كلاعب من بينها خوض أكثر من 300 مباراة في هولندا كما كان قائداً لفريق إف سي تفينتي الذي قاده للفوز بكأس هولندا في عام 2001.



3

إثبات الذات

ظهر النجم ماركوس راشفورد وهو يتدرب بجد وشغف وذلك في الحقبة الجديدة التي دخلها اليونايتد مع المدرب الجديد، وأشارت الصحيفة إلى أن راشفورد يرغب في تعزيز مكانته لدى المدرب، وأن وبقية اللاعبين على غرار سانشو وآرون بيساكا يسعيان لتفادي مصير الخروج من الفريق الصيف الحالي.



4

عودة المعارين

استعاد اليونايتد مجموعة من اللاعبين العائدين من الإعارة على رأسهم دوني فان دي بيك وأكسل توانزيبي وبراندون ويليامز وإيثان، كما عاد كذلك في حين أنتوني مارسيال، وذكرت الصحيفة أن الأخير لا يزال بإمكانه إحياء مسيرته مع مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة مخيبة للآمال في إشبيلية.



5

رسالة المدرب

ألقى المدرب الجديد خطاباً قوياً على اللاعبين لعدة دقائق، وذكرت صحيفة " مانشستر إيفننج نيوز" الهولندي كان يأمل في أن يكون لديه انطباع أول إيجابي وأن الصور أظهرت أنه يبدو حازمًا في بعض الأحيان ويبتسم بحرارة للآخرين، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب يدرك بأن الانطباعات الأولى هي المفتاح في إيصال رسالته للاعبين بصورة مبكرة.

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