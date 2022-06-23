محمد صلاح بعد 5 مواسم مع الريدز.. ليفربول يحتفل والجمهور لا يصدق (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر نادي ليفربول فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "توتير" احتفل من خلاله بمرور 5 مواسم على تواجد النجم المصري محمد صلاح، مع ليفربول ليصبح هداف الفريق والدوري الإنجليزي في صفقة خيالية لم يكن يتخيل أحداً حينها أن محمد صلاح الذي وصل إلى ليفربول قادما من روما في صفقة لم تتخطى 40 مليون يورو، أن يصل بعد عامين فقط إلى واحداً من أفضل 5 لاعبين في العالم بالوقت الحالي وهداف الدوري 3 مواسم.

وجاءت قصة الفيديو عبارة عن دمج ما بين أراء الجمهور الإنجليزي في اللاعب المصري وبعض الأهداف المؤثرة في مشوار اللاعب إضافة إلى قيام عدداً من اللاعبين الصغار في ليفربول بتنفيذ أهداف صلاح بنفس الطريقة التي أحرز من خلالها الأهداف، وتعجب الجمهور الإنجليزي في البداية من المستوى الذي زهر به اللاعب المصري وأنه يفعل أشياء من الصعب توقعها إضافة إلى اقترابه دائماً من الشباك وإحراز الأهداف.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول قادماً من روماً في صيف 2017 واستطاع أن يحجز مكاناً دائماً في السنوات الثلاثة الأخيرة بين أفضل 10 لاعبين في العالم، كان أخرها الموسم الماضي الذي حصل فيه على المركز الثالث، وطور النجم المصري من نفسه بشكل كبير حتى وصل إلى ما هو عليه الأن.

"أخذنا من حيث كنا، مباشرة نحو القمة". ❤️



منذ 5 سنوات بدأت قصة الملك المصري @MoSalah مع ليفربول.. ليصبح بعدها واحد من أكثر اللاعبين تأثيرًا على جميع محبي الريدز 👑 pic.twitter.com/MDCsqFgBsi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2022

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