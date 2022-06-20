"صغار الزمالك" أكبر مكاسب قمة الدوري المصري.. والأهلي يدفع الثمن

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت قمة الأهلي والزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري مكاسب عديدة لقطبي الكرة المصرية وإن كان الزمالك هو الأكثر استفادة من هذه المباراة بعد الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الصغار، منهم من يتواجد في قمة مباريات الدوري المصري أمام الأهلي حيث اعتمد المدرب فيريرا، على الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وفي المقابل دفع الأهلي ثمن إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول والذي كان أكثر سيطرة وخطورة على مرمى الزمالك.

الشوط الأول من المباراة توقع فيه المتابعين انتهاء المباراة بنتيجة كبيرة لفريق الأهلي بعد مشاهدة الشوط الأول والذي تقدم فيه الأهلي بهدف من خطأ ساذج لمدافع الزمالك، إضافة إلى عدد من الأخطاء التي كانت كفيلة بتقدم الأهلي بأكثر من هدف، ولكن رعونة لاعبي الأهلي تسببت في ضياع أكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف واحد فقط ويدفع الأهلي الثمن في الشوط الثاني الذي كان فيه الزمالك أكثر خطورة.

"عيال الزمالك" كلمة السر

دفع الزمالك في الشوط الثاني بعدد من اللاعبين الشباب أمثال سيف فاروق جعفر، وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه، كما بدأ المباراة باللاعب سيد عبدالله "نيمار".

والغريب في المباراة وفريق الزمالك أن تبديلات المدرب فيريرا، في الشوط الثاني وكان الزمالك متأخر بخروج عدد من النجوم الكبار أمثال محمد عبد الشافي، وزيزو وأشرف بن شرقي وتبدليهم بلاعبين تحت السن دفع بهم المدرب دون خوف من نجوم الأهلي ليكسب الزمالك الرهان ويخرج متعادلاً بينما دفع الأهلي ثمن إهدار فرص الشوط الأول.

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