تعرف إلى توقيت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

يلتقي في قمة الدوري المصري الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 20، إذ يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وتقام المباراة على استاد الأهلي السلام، ويبدأ اللقاء في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الإمارات، إذ تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

ويغيب عن الأهلي في لقاء القمة كل من محمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني وعمار حمدي وأكرم توفيق وعلي لطفي للإصابة.

في المقابل استبعد المدرب البرتغالي فيريرا النجم التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب تأديبية، بناء على قرار المدرب بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر منتخب تونس الأخير، بينما يعد طارق حامد وحارس المرمى محمد أبو جبل أبرز الغائبين بداعي الإصابة.

وأعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لمباراة الأهلي والزمالك، ويضم الطاقم كل من:

حكم ساحة: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

حكم مساعد: إينيجو بيريتو لوبيز

حكم مساعد: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جاردو

حكم فيديو: خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس

حكم فيديو مساعد: ديفيد ميدي خيمينيز

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news