الأسطورة يهاجم جماهير رونالدو.. ويختار الأفضل بين ميسي ومارادونا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

من أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم البرازيلي بيليه أم الأرجنتيني ليونيل ميسي أم مواطنه الراحل دييغو مارادونا أو النابغة البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ سؤال العصر الذي لا يخلو مجلس في العالم من مناقشته ويفرض جدلاً حتى في أضيق التجمعات الجماهيرية.

وفي وقت كثرت فيه الاختلافات، صدم أسطورة الكرة الهولندية ماركو فان باستن الجماهير العالمية بتصريحات قوية لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "عشاق كرة القدم الذين يعتقدون أن كريستيانو رونالدو أفضل من ليونيل ميسي، حيث يرى أن الأمور عكس ذلك".

وأوضح: "كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي لا يعرفون شيئا عن كرة القدم، أو يقولون ذلك بسوء نية".

ويرى فان باستن الذي قاد هولندا للقب كأس أوروبا عام 1988، والحائز على الكرة الذهبية ثلاث مرات، قبل رحيله الاضطراري عن الملاعب بسبب الاصابة أن "ميسي فريد من نوعه.. من المستحيل تقليده ومن المستحيل تكراره. يظهر لاعب مثله كل 50 أو 100 عام. عندما كان طفلا سقط في وعاء العبقرية الكروية".

وعلى الرغم من تفضيله ميسي على رونالدو إلا أن فان باستن يرى أن ميسي الفائز بـ7 كرات ذهبية ليس ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ وقال: "هناك بيليه ودييغو مارادونا ويوهان كرويف. هؤلاء الثلاثة هم أعظم من مرّ على كرة القدم".

وتابع: "تطلعت لأكون مثل كرويف في صباي وكان صديقي وأفتقده كثيرا. بيليه ومارادونا قمة في الإبهار. ميسي أيضا نجم كبير، لكن شخصية مارادونا في الفريق تترك أثرا أكبر. ميسي ليس من اللاعبين الذين يضعون أنفسهم في مقدمة الجيش قبل المعركة.. ميسي رابع في الترتيب يليه عمالقة مثل البرازيلي رونالدو، والفرنسيان ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان".

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