شاهد صور محمد صلاح أثناء سفره من مصر وماذا فعلت "بلوغر" مشهورة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

غادر النجم المصري محمد صلاح، مطار القاهرة أمس في يوم عيد ميلاده الذي احتفل به العالم في "ملحمة حب" للاعب المصري والعربي الأكثر تحقيقاً للإنجازات والجوائز الشخصية والملهمة للعديد من لاعبي العالم حالياً، حيث لم يتخيل محمد صلاح أن يصل إلى عامه الثلاثون ويجد كل هذا الحب والاهتمام من كافة الأندية ووسائل الإعلام العالمية والعربية التي قامت بتهنئته. (طالع التفاصيل)

ولم يمر تواجد محمد صلاح من مطار القاهرة مرور الكرام إذ حرص على تلبية طلب الكثيرين ممن تواجدوا في المطار وطلبوا التقاط صور معه من معجبين ومعجبات تواجدوا أثناء توجهه إلى الطائرة التي أعادته إلى لندن.

ونشرت الفنانة والمذيعة المصرية ميرنا جميل، صورة لها مع صلاح وهو في مطار القاهرة وعلقت على الصورة: كان أحلى صباح الخير في الدنيا

كما شاركت البلوغر المعروفة ساندرا قدري، وهي واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتعيش بين مصر ولبنان، متابعيها صورة تجمعها بلاعب المنتخب المصري، محمد صلاح، من داخل صالة المطار، وأثارت ساندرا قدري، الجدل بصورتها حيث قامت بوضع يديها على كتف اللاعب مما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك اثناء احتفال الأخير أمس بعيد ميلاده الـ30.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور محمد صلاح، وعلقوا على صورة ساندرا، ومنهم من انتقد الصورة خاصة من أجل زوجة محمد صلاح، بينما أبدى الكثيرون اعجابهم بالصورة التي تأتي في إطار التقاط صورة مع لاعب عالمي.

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