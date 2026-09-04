محمد صلاح أبًا للمرة الثالثة .. "ليل" شقيق لـ "مكة" و "كيان"

بعيداً عن المنافسات الكروية وخارج المستطيل الأخضر والنجاحات العالمية التي حققها على مدار سنوات، استقبل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، مولوداً جديداً، أطلق عليه اسم "ليل"، ليصبح أبًا لثلاثة أطفال، بعد أن رُزق سابقًا بابنتين وهما "مكة" و"كيان".

ومع قدوم المولود، بدأت العائلة فصلًا جديدًا يضاف إلى حياتها، بعيدًا عن أجواء الملاعب وضغوط المنافسات.

ومن خلال قصص حسابها على إنستغرام، شاركت شقيقة محمد صلاح؛ رباب صلاح الخبر من خلال مشاركة صورة لـ"آيس كاب"، في إشارة إلى قدوم فرد جديد إلى العائلة، مكتوب عليها اسم "ليل" Leil، وكتبت على الصورة: "حبيب قلب عمتو نور الدنيا. ليل محمد صلاح".

وقد انهالت التعليقات والتهاني والمباركات على المنشور من المتابعين الذين حرصوا على تهنئة العائلة بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، أعلن نادي طرابزون سبور التركي، المنافس في الدوري التركي الممتاز، رسمياً عن ضم قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول السابق محمد صلاح في صفقة انتقال حر براتب يصل إلى 17 مليون يورو حسب التقارير الصحفية التركية.