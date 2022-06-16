محمد صلاح.. "العالم" يحتفل بعيد ميلاد أفضل لاعب في تاريخ العرب "فيديو وصور"
عاش النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في تاريخ العرب على مستوى الأرقام والإنجازات الشخصية، يوماً تاريخياً لم يتوقع أن يجد فيه كل هذا الحب والتقدير من مختلف دول ومواقع وصحافة العالم التي تسابقت لتهنئة صلاح بمناسبة عيد ميلاده، بل ربما تكون هي المرة الأولى التي يحتفل فيها 2 أندية عالمية بعيد ميلاد لاعب تواجد معهم ولو فترة بسيطة.
وبدأ ليفربول بتهنئة هداف الفريق في الأربعة مواسم السابقة بعيد ميلاده الثلاثون، وأرفق التهنئة بفيديو للنجم المصري الذي سطر اسمه في تاريخ أعرق الأندية الإنجليزية معه تعليق: " فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز! عيد ميلاد سعيد للملك المصري .
فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز! 🔖🔴
عيد ميلاد سعيد للملك المصري @MoSalah 👑🇪🇬 pic.twitter.com/AJ3LtUZ0Oi
فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز! 🔖🔴— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 15, 2022
عيد ميلاد سعيد للملك المصري @MoSalah 👑🇪🇬 pic.twitter.com/AJ3LtUZ0Oi
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 15, 2022
والمفاجئة جاءت من نادي تشيلسي الإنجليزي الذي لعب له صلاح فترة بسيطة ولكنه حرص على تهنئة محمد صلاح.
ودخل نادي روما في الاحتفالات حيث حرص هو الأخر على تهنئة لاعبهم السابق والذي عاش مع روما موسمين رائعين قبل الانتقال إلى ليفربول حيث حرص على نشر صورة اللاعب بزي روما مع كتابة تهنئة للاعب قال فيها: "جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا عيد ميلاد سعيد للذئب السابق الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! .
جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا 💛❤️— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 15, 2022
عيد ميلاد سعيد للذئب السابق @MoSalah الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! 🐺🥳 pic.twitter.com/OXyBRFNDNN
ومن جانبه حرص الاتحاد الإفريقي أيضا على تهنئة صلاح بتغريده رائعة عبر حسابه الرسمي قال فيها: "ملك مصري آسر لقلوب الملايين عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي.. استمتع بيومك يا مو".
ملك مصري آسر لقلوب الملايين 🤴— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 15, 2022
عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي! 🎂
استمتع بيومك يا مو! 🥳#TotalEnergiesAFCON | @MoSalah pic.twitter.com/oWY8V9Pm4v
كما احتفل حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح بنشر هدف صلاح في مانشستر سيتي وتمنى لصلاح عيد ميلاد سعيداً
We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩— Premier League (@premierleague) June 15, 2022
Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240
كما احتفلت المواقع والصحف العالمية ومنها ميرور وسكاي سبروتس بعيد ميلاد النجم المصري وحرصت على تهنئة اللاعب إما عن طريق صورة للاعب أو عن طريق فيديو لأهم أهدافه وكان هدف صلاح في مانشستر سيتي، الموسم الماضي والذي اختير أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هو الأكثر تداولاً في يوم عيد ميلاد صلاح.
Happy birthday to @MoSalah who turns 30 today! 🇪🇬👑 pic.twitter.com/TTGGo4WhcV— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 15, 2022
Happy 30th birthday to Liverpool’s Egyptian King 🇪🇬👑 @MoSalah pic.twitter.com/xzX7p81ngd— Mirror Football (@MirrorFootball) June 15, 2022
Leave your birthday messages for 2019 winner Mohamed Salah 🥳#HBD | #UCL pic.twitter.com/SpqeM9ybOj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 15, 2022
وتسابق اللاعبون والمدربون وعدد كبير من الفنانين بتهنئة محمد صلاح والذي بدوره حرص على رد التهنئة من خلال حسابه الرسمي بموقع "تويتر" حيث نشر صورة وهو يحمل كعك عيد ميلاده، وتوجه بالشكر إلى كل من قام بتهنئة.
We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩— Premier League (@premierleague) June 15, 2022
Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240
ᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ ɪᴄᴏɴ 🌍— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022
ᴀɴ ᴇɢʏᴘᴛɪᴀɴ ᴋɪɴɢ 👑🇪🇬
Happy 30th birthday to the pride of Egypt, @MoSalah 🙌
Watch ‘MO - A Global Icon’ for FREE, only on FIFA+
Thank you for your birthday wishes. pic.twitter.com/98AWM2lD1n— Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news