محمد صلاح.. "العالم" يحتفل بعيد ميلاد أفضل لاعب في تاريخ العرب "فيديو وصور"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

عاش النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في تاريخ العرب على مستوى الأرقام والإنجازات الشخصية، يوماً تاريخياً لم يتوقع أن يجد فيه كل هذا الحب والتقدير من مختلف دول ومواقع وصحافة العالم التي تسابقت لتهنئة صلاح بمناسبة عيد ميلاده، بل ربما تكون هي المرة الأولى التي يحتفل فيها 2 أندية عالمية بعيد ميلاد لاعب تواجد معهم ولو فترة بسيطة.

وبدأ ليفربول بتهنئة هداف الفريق في الأربعة مواسم السابقة بعيد ميلاده الثلاثون، وأرفق التهنئة بفيديو للنجم المصري الذي سطر اسمه في تاريخ أعرق الأندية الإنجليزية معه تعليق: " فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز! عيد ميلاد سعيد للملك المصري .



والمفاجئة جاءت من نادي تشيلسي الإنجليزي الذي لعب له صلاح فترة بسيطة ولكنه حرص على تهنئة محمد صلاح.



ودخل نادي روما في الاحتفالات حيث حرص هو الأخر على تهنئة لاعبهم السابق والذي عاش مع روما موسمين رائعين قبل الانتقال إلى ليفربول حيث حرص على نشر صورة اللاعب بزي روما مع كتابة تهنئة للاعب قال فيها: "جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا عيد ميلاد سعيد للذئب السابق الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! .

جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا 💛❤️



عيد ميلاد سعيد للذئب السابق @MoSalah الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! 🐺🥳 pic.twitter.com/OXyBRFNDNN — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 15, 2022

ومن جانبه حرص الاتحاد الإفريقي أيضا على تهنئة صلاح بتغريده رائعة عبر حسابه الرسمي قال فيها: "ملك مصري آسر لقلوب الملايين عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي.. استمتع بيومك يا مو".

ملك مصري آسر لقلوب الملايين 🤴



عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي! 🎂



استمتع بيومك يا مو! 🥳#TotalEnergiesAFCON | @MoSalah pic.twitter.com/oWY8V9Pm4v — CAF - عربي (@caf_online_AR) June 15, 2022

كما احتفل حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح بنشر هدف صلاح في مانشستر سيتي وتمنى لصلاح عيد ميلاد سعيداً

We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩



Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240 — Premier League (@premierleague) June 15, 2022

كما احتفلت المواقع والصحف العالمية ومنها ميرور وسكاي سبروتس بعيد ميلاد النجم المصري وحرصت على تهنئة اللاعب إما عن طريق صورة للاعب أو عن طريق فيديو لأهم أهدافه وكان هدف صلاح في مانشستر سيتي، الموسم الماضي والذي اختير أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هو الأكثر تداولاً في يوم عيد ميلاد صلاح.

Happy birthday to @MoSalah who turns 30 today! 🇪🇬👑 pic.twitter.com/TTGGo4WhcV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 15, 2022

Happy 30th birthday to Liverpool’s Egyptian King 🇪🇬👑 @MoSalah pic.twitter.com/xzX7p81ngd — Mirror Football (@MirrorFootball) June 15, 2022

Leave your birthday messages for 2019 winner Mohamed Salah 🥳#HBD | #UCL pic.twitter.com/SpqeM9ybOj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 15, 2022

وتسابق اللاعبون والمدربون وعدد كبير من الفنانين بتهنئة محمد صلاح والذي بدوره حرص على رد التهنئة من خلال حسابه الرسمي بموقع "تويتر" حيث نشر صورة وهو يحمل كعك عيد ميلاده، وتوجه بالشكر إلى كل من قام بتهنئة.

We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩



Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240 — Premier League (@premierleague) June 15, 2022

ᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ ɪᴄᴏɴ 🌍

ᴀɴ ᴇɢʏᴘᴛɪᴀɴ ᴋɪɴɢ 👑🇪🇬



Happy 30th birthday to the pride of Egypt, @MoSalah 🙌



Watch ‘MO - A Global Icon’ for FREE, only on FIFA+ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022

Thank you for your birthday wishes. pic.twitter.com/98AWM2lD1n — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news