محمد صلاح.. "العالم" يحتفل بعيد ميلاد أفضل لاعب في تاريخ العرب "فيديو وصور"

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المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل – دبي
التاريخ:

عاش النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في تاريخ العرب على مستوى الأرقام والإنجازات الشخصية، يوماً تاريخياً لم يتوقع أن يجد فيه كل هذا الحب والتقدير من مختلف دول ومواقع وصحافة العالم التي تسابقت لتهنئة صلاح بمناسبة عيد ميلاده، بل ربما تكون هي المرة الأولى التي يحتفل فيها 2 أندية عالمية بعيد ميلاد لاعب تواجد معهم ولو فترة بسيطة.

وبدأ ليفربول بتهنئة هداف الفريق في الأربعة مواسم السابقة بعيد ميلاده الثلاثون، وأرفق التهنئة بفيديو للنجم المصري الذي سطر اسمه في تاريخ أعرق الأندية الإنجليزية معه تعليق: " فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز! عيد ميلاد سعيد للملك المصري .


والمفاجئة جاءت من نادي تشيلسي الإنجليزي الذي لعب له صلاح فترة بسيطة ولكنه حرص على تهنئة محمد صلاح.


ودخل نادي روما في الاحتفالات حيث حرص هو الأخر على تهنئة لاعبهم السابق والذي عاش مع روما موسمين رائعين قبل الانتقال إلى ليفربول حيث حرص على نشر صورة اللاعب بزي روما مع كتابة تهنئة للاعب قال فيها: "جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا عيد ميلاد سعيد للذئب السابق الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! .

 

ومن جانبه حرص الاتحاد الإفريقي أيضا على تهنئة صلاح بتغريده رائعة عبر حسابه الرسمي قال فيها: "ملك مصري آسر لقلوب الملايين عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي.. استمتع بيومك يا مو".

 

 

كما احتفل حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح بنشر هدف صلاح في مانشستر سيتي وتمنى لصلاح عيد ميلاد سعيداً

 

 

كما احتفلت المواقع والصحف العالمية ومنها ميرور وسكاي سبروتس بعيد ميلاد النجم المصري وحرصت على تهنئة اللاعب إما عن طريق صورة للاعب أو عن طريق فيديو لأهم أهدافه وكان هدف صلاح في مانشستر سيتي، الموسم الماضي والذي اختير أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هو الأكثر تداولاً في يوم عيد ميلاد صلاح.

 

وتسابق اللاعبون والمدربون وعدد كبير من الفنانين بتهنئة محمد صلاح والذي بدوره حرص على رد التهنئة من خلال حسابه الرسمي بموقع "تويتر" حيث نشر صورة وهو يحمل كعك عيد ميلاده، وتوجه بالشكر إلى كل من قام بتهنئة.

 

 

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