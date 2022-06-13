رسمياً.. بايرن ميونيخ يتعاقد مع ريان

المصدر: وكالات

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، الإثنين، عن تعاقده مع الهولندي ريان جرافنبرخ، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وبات لاعب الوسط الهولندي هو ثاني صفقات بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي، بعد ضم الظهير المغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام أيضا.

جرافنبرخ هو لاعب وسط شاب، يبلغ من العمر 20 عاما، ويبلغ طوله 190 سنتيمترا.

من هو ريان جرافنبرخ؟

بدأ لاعب الوسط الهولندي رحلته مع أياكس مبكرا، عندما كان في الثامنة من عمره، حيث انضم إلى أكاديمية النادي، قبل أن يتدرج في صفوف فرق الشباب.

بدأ ريان جرافنبرخ رحلته مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، حيث خاض أول مباراة وهو في السادسة عشرة من عمره.

وعلى مدار تلك المسيرة الطويلة، خاض جرافنبرخ 103 مباريات مع أياكس في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 12 هدفا.

وقاد اللاعب الهولندي فريقه للحصول على بطولة الدوري 3 مرات، وبطولة الكأس مرتين، ليتم استدعاؤه للعب مع منتخب هولندا العام الماضي.

ولعب جرافنبرخ 10 مباريات مع منتخب هولندا في مختلف المسابقات، من بينها بطولة يورو 2020، وسجل خلالها هدفا وحيدا.

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