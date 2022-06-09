ليون يعلن رسمياً عودة نجمه لاكازيت من أرسنال

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليون الفرنسي أمس عودة مهاجمه المخضرم ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه في عقد يمتد ثلاث سنوات، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها مع أرسنال الإنكليزي. وبحسب بيان النادي، انضم لاكازيت الذي انتهى عقده مع الفريق اللندني، حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة لليون الذي حلّ في المركز الثامن الموسم الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فإن عودة لاكازيت "شكّلت أولوية منذ عدة أشهر.. لبث روح جديدة في النادي".

وكان المهاجم الدولي السابق البالغ راهناً 31 عاماً انتقل في عام 2017 إلى نادي شمال لندن مقابل 60 مليون يورو بما فيها المكافآت. وخاض 206 مباريات بقميص "المدفعجية"، منها 36 في الموسم الفائت، سجل خلالها 71 هدفاً، منها 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي. وأحرز لاكازيت مع أرسنال كأس انكلترا عام 2020 ودرع المجتمع 2017 وحلّ وصيفاً في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 دون أن ينجح بخوض دوري الأبطال، كما اختير لاعب العام في النادي موسم 2018-2019.

ودافع عن منتخب "الديوك" خلال 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بين عامي 2013 و2017. تدرّج لاكازيت المولود في ليون مع نادي المدينة الذي التحق بصفوفه عام 2003، وبدأ معه كمحترف في 2010 خلال حقبة المدرب كلود بويل، ليسجل إجمالي 129 هدفاً في 275 مباراة. دوّن لاكازيت اسمه كأوّل هداف في ملعب غروباما ستاديوم (فاز ليون على تروا 4-1) في أول مباراة لليون في مقره الجديد في 9 يناير 2016 بدلاً من الملعب القديم ستاد دو جيرلان.

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