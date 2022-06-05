ثاني حالة وفاة خلال أيام في أخطر بطولة دراجات نارية ببريطانيا

المصدر: وكالات

توفي متسابق الدراجات النارية ذات المقعد الجانبي أوليفييه لافوريل متأثرا بجروحه أمس في سباق آيل أوف مان تي.تي المقام في بريطانيا، ويعتبر أخطر سباق دراجات نارية على مستوى العالم، ليصبح ثاني متسابق يفارق الحياة في نسخة هذا العام وخلال أيام فقط. وقال منظمون إن المتسابق الفرنسي (35 عاما) توفي في حادث في اللفة الأولى في أول سباق لهذا النوع من الدراجات. وتوقف السباق ولم يستكمل بعد الحادث.

وشارك لافوريل لأول مرة في سباقات تي.تي مرافقا لمواطنه سيزار شانيل الذي نقل جوا إلى مستشفى في ليفربول في حالة حرجة. وتوفي المتسابق البريطاني مارك بورسلو (29 عاما) في تصفيات السباق يوم الأربعاء بعد حادث. وأقيم السباق هذا العام بعد توقف لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا وهي أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية. ويقام السباق في الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا منذ 1907 ويعد من بين أخطر السباقات في رياضة المحركات إذ شهد وفاة 262 مشاركا.

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