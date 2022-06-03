طلب غريب من رئيس الأهلي المصري قبل خسارة دوري أبطال إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أن اتحاد الكرة لم يرسل أي خطابات بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة، مشيراً إلى طلب غريب من رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب قبل المباراة النهائية، وكشف الوزير المصري عن كثير من التفاصيل المتعلقة بالمباراة النهائية التي جمعت الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وقال وزير الرياضة المصرية في تصريحات صحفية: "اتحاد الكرة لم يرسل إلينا أي خطاب بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسنتواصل معه لمعرفة حقيقة هذا الأمر، وصل إلينا خطابات لاستضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية وللكرة النسائية والكونفدرالية".

وفيما يتعلق بطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قال أشرف صبحي: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب مني تقنين عدد الجمهور المسافر إلى المغرب رغم أنه أمر غير قانوني ولكن قمنا بحل الأزمة، تواصلت مع محمود الخطيب والعامري فاروق لحل كافة الأزمات التي واجهت النادي الأهلي سواء في مصر أو في المغرب".

وكشف صبحي عن عدد من الشروط الخاصة باستضافة البطولات في مصر حيث قال: "طلبت دراسة مالية للبطولات المجمعة، بينما البطولات الفردية مثل الكونفدرالية طلبت عدم العودة إلينا لأننا ليس لنا علاقة بها ومن يرغب أن يستضيف فليستضيف، نحن خلف النادي الأهلي وجماهيره ونادي الزمالك وجماهيره وندعم كافة الأندية".

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