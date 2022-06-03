بعد تأجير الملعب.. إدارة برشلونة تتجه لبيع جزء من حقوق البث

المصدر: وكالات

أفادت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية اليوم بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تجري محادثات لبيع جزء من حقوق البث التلفزيوني لصالح مجموعة "بنك أوف أمريكا" مقابل 600 مليون يورو ( 645 مليون دولار)، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي للنادي الكتالوني. ويأتي هذا الأمر بعد أيام من قرار فتح أجزاء من الملعب للتأجير للراغبين في ذلك، لخوض مباريات أو لاستخدامات أخرى، خارج أوقات التدريبات والمباريات الرسمية للفريق، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي للنادي والذي يرزح تحت ديون تتخطى المليار و300 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، القول إن إدارة برشلونة كانت أجرت محادثات متقدمة مع شركة الأسهم الخاصة "سي في سي كابيتال بارتنرز" لبيع 8٪ من حقوق البث الخاصة به، لكنها قررت الانسحاب من المفاوضات وتقوم الآن بدراسة العرض البديل المقدم من مجموعة "بنك أوف أمريكا".

وذكرت الصحيفة أن أعضاء النادي سيصوتون يوم 16 يونيو على خطة لبيع 25٪ من حقوق البث التلفزيوني.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة جولدمان ساكس جروب الأمريكية العملاقة للخدمات المالية أنها تجري محادثات مع إدارة نادي برشلونة لتقديم دعم مالي.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك "جولدمان ساكس" منح برشلونة قرضا بقيمة 525 مليون يورو.

ويعد "بنك أوف أمريكا" أيضا ضمن البنوك التي دعمت نادي ريال مدريد الإسباني لتمويل تجديد ملعبه "سانتياجو بيرنابيو".

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