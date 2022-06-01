جماهير الأهلي تطالب بالاستغناء عن نجم الفريق بعد واقعة الوداد "فيديو"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

طالب عدداً كبيراً من جماهير الأهلي بالاستغناء عن نجم الفريق الدولي المغربي بدر بانون، بعد ما قام به عقب خسارة الأهلي من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توجه اللاعب بانون، الذي لم يشارك في اللقاء بسبب الإصابة، إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق المغربي لتهنئة اللاعبين باللقب.

وأظهرت صور ولقطات فيديو قيام اللاعب بتهنئة الفريق المغربي وداخل غربة الملابس، ليثير تصرف بانون انقساما بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اعتبرت فئة كبيرة من محبي الفريق الأحمر أن تصرف مستفز لجماهير ناديه الغاضبة بسبب الخسارة.

وكان الأهلي قد فشل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه وللعام الثالث تواليا، بعد خسارته أمام الوداد، بهدفين دون رد، في مباراة استضافها ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأثار تصرف بانون انقساما بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اعتبرت فئة كبيرة من محبي الفريق الأحمر أن تصرف بانون يحمل قدرا كبيرا من الاستفزاز لجماهير ناديه الغاضبة بسبب الخسارة، ورأى البعض الآخر أن تصرف بانون رد فعل طبيعي كون اللاعب يرتبط بعلاقة صداقة مع لاعبي الوداد ويعرفهم جيدا كونه لاعبا مغربيا بالأساس، إلى جانب أن موقفه يكرس مبدأ الروح الرياضية عند الخسارة.

وفي رد فعل مضاد أطلقت جماهير نادي الوداد حملة لدعم اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادت بسلوك بانون الذي كان يدافع عن ألوان الغريم الرجاء البيضاوي.

كل التضامن مع لاعب الاسود بدر بانون، يتعرض لحملة ظلامية من طرف بعض الظلاميون المحسوبين على جماهير النادي الاهلي..



السبب : بدر بانون بارك لفريق الوداد و زملائه في المنتخب الوطني 🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/oOie9m6hz9 — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) May 31, 2022

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