مفاجأة.. بيع ميلان الإيطالي إلى شركة أميركية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن ميلان، اليوم توصل صندوق إليوت المستحوذ على النادي، إلى اتفاق مع مجموعة "ريد بيرد" الأميركية، على استحواذ الأخيرة على الروسونيري في خطوة مفاجئة لبطل الدوري الإيطالي. وقال ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي: "أعلنت شركات ريد بيرد كابيتال ومستشارو إليوت، أنهما أبرما اتفاقية نهائية لصالح ريد بيرد للاستحواذ على النادي، المتوج حديثا بلقب الدوري الإيطالي، وسيتم الانتقال لملكية جديدة خلال الصيف، مع إتمام متوقع في موعد أقصاه أيلول 2022".

وأضاف: "الصفقة التي قدرت قيمة النادي عند 1.2 مليار يورو، ستشهد احتفاظ إليوت بمصالح مالية أقل في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة، ما يعزز الشراكة بين ريد بيرد وإليوت، التي ستواصل تعزيز التقدم المحرز على مدار الأربعة أعوام الماضية". وزاد: "تتمثل أولوية ريد بيرد، في العمل مع بطل الدوري الإيطالي وإدارة النادي لمواصلة رحلة ميلان لقمة كرة القدم العالمية من أجل استمرار النجاحات".

وختم: "مع مزيج من فريق ناجح على أرض الملعب، وخبرة تطوير لاعبين ميلان ومكتسباتهم، وعملية تجارية عالمية المستوى، وتجارب ريد بيرد في تشغيل وبناء الأعمال الرياضية العالمية، سنضمن أن الفصل التالي في تاريخ ميلان الحافل سوف يأخذ الروسونيري إلى قمم أخرى".

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