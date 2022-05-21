نجم سيتي يهزم لاعب ليفربول ويحرز جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا

المصدر: وكالات

اختير مهاجم مانشستر سيتي الدولي فيل فودن أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم. ولعب فودن دوراً أساسياً في مشوار سيتي التواق للحفاظ على لقبه في الدوري، إذ يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبل المرحلة الأخيرة الأحد.

قال اللاعب البالغ 21 عاماً وصاحب 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة، لموقع النادي الأزرق "أنا فخور لنيل الجائزة للموسم الثاني توالياً. هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين في البرميرليغ هذا الموسم ويشرفني ان اتوج مجدداً".

تابع "كنت حقاً سعيداً لادائي هذا الموسم، ومن الرائع المساهمة مع هذا الفريق وآمل في أن يكون موسماً ناجحاً جديداً".

وفي جائزة تصوّت فيها الجماهير، حلّ فودن أمام ترنت ألكسندر-أرنولد ظهير ليفربول، لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت، لاعب وسط وست هام ديكلان رايس وثنائي أرسنال آرون رامسدايل وبوكايو ساكو وثنائي كريستال بالاس كونور غالاغر وتايريك ميتشل.

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