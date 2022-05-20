"أهان محمد صلاح".. الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبد الفتاح عن حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة في 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال عبد الفتاح لقناة "إم بي سي مصر": "إن الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز سيدير نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويعتبر غوميز أحد الحكام الذين لطالما انتقده الجمهور المصري لاسيما بعد المشهد المثير للجدل الذي أظهره في حوار مع قائد منتخب الفراعنة نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح خلال المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي جمعت مصر مع السنغال وانتهت لمصلحة الأخير بركلات الترجيح، إذ دخل الحكم وقتها بمشادة مع صلاح وطلب منه الإمساك بالصافرة وإدارة المباراة عوضاً عنه!.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت غضبا من الحكم الجنوب إفريقي بعدما اعتبرت الجماهير المصرية تصرفه إهانة لنجم كبير بحجم محمد صلاح وإحراج له على الرغم من أن صلاح يحمل شارة الكابتن ومن حقه الحديث مع الحكم حول القرارات التحكيمية التي رافقت المباراة.

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