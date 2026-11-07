العثور على رفات طبيبة مصرية داخل شقتها بعد 3 سنوات من وفاتها

عثرت قوة أمنية مصرية على رفات طبيبة عيون داخل شقتها بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، أثناء تنفيذ حكم قضائي بإخلاء المسكن وتسليمه إلى مالكه، ليتبين أنها توفيت قبل نحو 3 سنوات.

وكشفت الواقعة أن الطبيبة، وهي شقيقة وزير مصري سابق، كانت تقيم بمفردها داخل الشقة، وانقطع تواصلها مع المحيطين بها عقب وفاة زوجها.

وجاء اكتشاف الرفات بعد توجه القوة الأمنية المصرية إلى الشقة لتنفيذ حكم قضائي بإخلائها، على خلفية نزاع إيجاري وتوقف الطبيبة عن سداد الإيجار لسنوات، حيث عُثر على رفاتها بجوار السرير داخل إحدى الغرف.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة حدثت قبل نحو 3 سنوات، فيما أُخطرت النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.