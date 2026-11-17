قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونغرس الأميركي بعد أكثر من أربعة عقود على غيابه، هو تقدير متجدد لشجاعته السياسية ورؤيته في إرساء السلام.

وكتب قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": " تكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، رحمه الله، بالميدالية الذهبية للكونغرس الأميركي وبعد أكثر من أربعة عقود ونيف على غيابه، تقدير متجدد لشجاعته السياسية ورؤيته في إرساء السلام. وكم نحتاج اليوم إلى إنصاف أصحاب الحكمة ورجاحة العقل ودعاة السلام، وتقدير شجاعتهم في اختيار الحوار بدلاً من المواجهة، والبناء بدلاً من الهدم".

وأضاف قراقاش: "ولعل أعظم ما نتعلمه من تجربة السادات أن السلام قرار شجاع، وأن الحكمة قد تسبق زمانها".