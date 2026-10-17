السيسي يقترح برنامجاً لإعداد من يتولى رئاسة مصر بعده

طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مقترحاً لإعداد وتأهيل مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، من حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، عبر برنامج تدريبي يستمر 30 شهراً داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية، إن الأكاديمية العسكرية ستتولى إعداد المشاركين وتأهيلهم لفهم طبيعة الدولة المصرية وآليات إدارتها والحفاظ عليها، مؤكداً أنها ستتحمل تكاليف البرنامج مهما بلغت.

وأشار الرئيس المصري إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية.

ودعا السيسي رئيس البرلمان إلى تولي مسؤولية إعداد إطار تشريعي للمقترح، بالتعاون مع نخبة من المفكرين والسياسيين الذين يحظون بالثقة، وبمشاركة وزارتي التعليم العالي والعدل، وصولاً إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو إعداد كوادر قادرة على تحمل مسؤولية الحكم، وفهم متطلبات إدارة الدولة وصون مؤسساتها.

وقال السيسي في هذا السياق: "لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن"، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومستقبلها.

ولم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بآليات اختيار المشاركين في البرنامج، أو مدى ارتباط التأهيل المقترح بالشروط الدستورية والقانونية القائمة للترشح للرئاسة.

ويأتي المقترح في وقت ينص فيه الدستور المصري على شروط محددة للترشح لرئاسة الجمهورية، من بينها ألا يقل عمر المرشح عن 40 عاماً، مع اشتراط الحصول على تأييد برلماني أو شعبي وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.