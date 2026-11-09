مصر تدرج "الإخوان" رسمياً وبصورة نهائية على قوائم الكيانات الإرهابية

أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية في البلاد، بعد سنوات من حظر الجماعة ووضعها مؤقتًا على القائمة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، بعد الاستناد إلى حكمين سابقين؛ الأول من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) والصادر في عام 2023، وحكم محكمة النقض (أعلى درجة قضائية في البلاد) والصادر في إبريل من العام الجاري.

وبموجب قانون الكيانات الإرهابية، يترتب على الإدراج حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد أمواله وأصوله، وكذلك الأموال والأصول التي يتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وكانت الجماعة مدرجة على القائمة بشكل مؤقت منذ عام 2015، حيث جددت المحاكم المصرية إدراجها عدة مرات.

ونشأت الجماعة في مصر عام 1928 في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وحُظر نشاطها مرات عدة خلال عقود منذ ذلك الحين.

ويقبع حالياً غالبية قادة الجماعة في السجون المصرية بعد إدانتهم في جرائم إرهابية، بمن في ذلك مرشد الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر، وعدد كبير من قيادات الجماعة.