"الرجاء عدم الإحراج".. مانشستر يونايتد يلغي حفل توزيع جوائز نهاية الموسم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلغاء حفل توزيع جوائز نهاية الموسم استجابة لطلب اللاعبين المحرجين من جماهير النادي بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الموسم الحالي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 58 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الكروي، مما يعني أن "الشياطين الحمر" فشلوا في الحصول على مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل على الرغم من وفرة النجوم في صفوف الفريق يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه فيرنانديز والفرنسي بول بوغبا والإسباني دي خيا.

ويأمل النادي مصالحة جمهوره الموسم المقبل بعروض قوية بعد التعاقد مع المدرب الهولندي تين هاغ الذي يحمل سيرة ذاتية قوية مع فريقه السابق اياكس أمستردام.

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