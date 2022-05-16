لماذا لا يخسر ليفربول في ركلات الترجيح.. كلوب يكشف السر الخطير!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن سر تفوق ليفربول في ركلات الترجيح والفوز بلقب كأس انجلترا والرابطة الإنجليزية على التوالي أمام الخصم نفسه تشيلسي، إذ هزمه في المرة الأولى 11-10 ثم 6-5 في سيناريو مثير.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن موقع (4-4-2): "السبب يعود إلى استعانة النادي بفريق ألماني من علماء الأعصاب، ساعدوه على تحسين أداء ضربات الترجيح للاعبي الفريق"، وأوضح: "في النهاية، نعلم جميعا أن ركلات الترجيح هي مثل دولاب الحظ، هذا هو الوضع، لكننا فعلناها مرة أخرى".

وأضاف: "لقد تواصلوا (علماء الأعصاب) معنا قبل بضع سنوات. وقالوا: يمكننا تدريب ضربات الجزاء"، وتابع: "قلنا حقا؟ هذا يبدو ممتعا، تعالوا. لذا هذه الكأس لهم، تماما مثل كأس الرابطة".

يذكر أن المنتخب الألماني الأول لم يخسر أي مواجهة بركلات الترجيح في بطولات كأس العالم، في وقت عرف ليفربول من أين تؤكل الكتف ولم يترك صغيرة إلا دعمها ووقف عندها لتطوير أداء الفريق حتى بركلات الترجيح وكان له ما أراد بتحقيق الفوز ببطولتين من علامة الجزاء هذا الموسم.

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