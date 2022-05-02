قميص نجم كرة السلة الراحل كوبي معروض بـ 5 ملايين دولار في مزاد

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

تتوقع دار للمزادات أن يتم بيع قميص لنجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، مقابل نحو خمسة ملايين دولار.

وسيتم طرح القميص الذي ارتداه براينت في موسمه الرائع 1997/1996 من خلال جلسة مزادات افتراضية تنطلق يوم 18 مايو الجاري.

وبحسب ديفيد كولر مسؤول دار مزادات «إس سي بي» فإنه من المتوقع أن يتم بيع القميص مقابل مبلغ يراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار.

وأكد كولر أن الرجل الذي تحصل على قميص براينت قبل 25 عاماً لا يريد الكشف عن هويته.

ويحمل القميص رقم 8 الذي ارتداه براينت خلال فوز فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز في الموسم الاعتيادي في 13 أبريل 1997، على حساب يوتا جاز، وكذلك أمام ساكرامينتو كينجز في 17 من الشهر نفسه.

وتواصل مالك القميص مع دار المزادات عقب بيع قميص آخر لبراينت في العام الماضي مقابل ثلاثة ملايين و690 أف دولار.

ولقي براينت مصرعه في 26 يناير 2020 في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، وهو الحادث الذي أودى أيضاً بحياة ابنته جيانا (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين.

• سيتم طرح قميص براينت من خلال جلسة مزادات افتراضية يوم 18 الجاري.

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