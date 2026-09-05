10 مزادات تشعل المنافسة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

تشهد عطلة الأسبوع الختامية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 برنامجاً حافلاً من المزادات على أنواع مميزة من الخيول والصقور، والتي تشمل مزاد الخيول، ومزادات الصقور، وسط منافسة بين المزايدين لاقتناء نخبة من أندر الصقور وأجود الخيول العربية في العالم.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، الدورة الـ23 من المعرض، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث أرست هذه الدورة معياراً جديداً لمزادات المعرض، بتنظيم 10 مزادات على مدى أيام المعرض الـ10، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، في أكبر برامج المزادات وأكثرها طموحاً في تاريخ المعرض.

ويتضمن البرنامج ثمانية مزادات مباشرة للصقور، ومزاداً إلكترونياً للصقور النخبوية، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، مزاداً مباشراً للخيول، ما يجعله حدثاً فريداً واستثنائياً يجمع بين أبرز مزادات التراث والرياضات التقليدية تحت سقف واحد.

ويُقام مزاد الخيول في ساحة العروض الحية، ويتضمن طرح مجموعة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في المنطقة للمزايدة، والتي تشتهر بجمالها وقدراتها المتميزة في الأداء، إلى جانب تشكيلة مختارة من خيول الفريزيان والأندلسية وخيول قفز الحواجز والمهور.

ويشهد مزاد الخيول عرض أكثر من 40 خيلاً، تتضمن مجموعة مختارة من الأنواع والفصائل والسلالات المميزة على مستوى العالم.

ويقام اليوم المزاد الحي قبل الأخير للصقور، وهو المزاد السابع ضمن سلسلة مزادات المعرض الثمانية، حيث تقدم نخبة من مزارع إكثار الصقور الرائدة في دولة الإمارات وخارجها مجموعة من أجود صقورها.

أما اليوم الختامي للمعرض، غداً، فيشهد إقامة المزاد الحي الثامن والأخير للصقور، وسط توقعات بأن يشكل ختاماً يليق بدورة قياسية.

وفي الوقت نفسه، يتواصل المزاد الإلكتروني للصقور طوال عطلة الأسبوع الختامية، ليتيح للمزايدين الدوليين فرصة المشاركة عن بُعد عبر واحدة من أكثر المنصات الرقمية الموثوقة لتجارة الصقور في المنطقة، بما يوسع نطاق مزادات المعرض إلى ما يتجاوز قاعات مركز أدنيك أبوظبي.

واستقطبت مزادات هذا العام 55 مزرعة رائدة محلياً ودولياً، متخصصة في إكثار الصقور ورعايتها، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالعام الماضي، من بينها تسع مزارع تشارك للمرة الأولى.

. 55 مزرعة رائدة محلياً ودولياً استقطبتها مزادات هذا العام.