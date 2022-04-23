كيف تعامل أرسنال مع صيام محمد النني.. وماذا فعل النجم المصري لكي يتألق أمام مانشستر يونايتد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لفت اللاعب المصري محمد النني الانظار بقوة، بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه أرسنال أمام مانشستر يوناتيد التي أقيمت اليوم السبت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز أرسنال 3-1، حيث حصل النجم المصري على تقييم مرتفع وفقا لشبكة "سوفا سكور" العالمية.

وكانت أرقام محمد النني في المباراة:

90 دقيقة لعب.

81 لمسة للكرة.

62 تمريرة سليمة (87% دقة).

100% دقة افتكاك الكرة (2 من 2).

استعاد الكرة 7 مرات.

قطع الكرة مرتين.

ربح التحامين أرضيين من 3.

صنع هدف.

وعقب نهاية المباراة كشف محمد النني عن طريقة تعامله مع صيام شهر رمضان خاصة وأن المباراة أقيمت في الظهيرة، وتعامل أرسنال مع هذا الأمر، وقال النجم المصري: "النادي يترك لي الحرية. يجب أن تكون العقلية قوية للتعامل مع الصيام. آكل كثيرا في وجبة الإفطار كي أحصل على الطاقة".

وأبدى النني سعادته بفوز الفريق على مانشستر يونايتد، وقال في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "كنا نعلم أن مانشستر يونايتد فريق كبير. الحمد لله سجلنا هدفين في أول 30 دقيقة، ولكنهم سجلوا بعد ذلك فانتابنا القلق بشأن النتيجة".

وأضاف: "اللاعبون كانوا رجالا. لقد واجهنا تشيلسي مساء الأربعاء واليوم نلعب صباح السبت بعد الجهود الكبير الذي بذلناه في المباراة الماضية، وذلك أمر يحسب للاعبين".

وعن الأداء المميز الذي قدمه اليوم قال النني:"أتدرب كل يوم في النادي وكأني سألعب. دائما ما أقدم كل ما أملك لأكون جاهزا بصورة دائمة إن أتتنى الفرصة، وهذا ما ساعدني على الظهور بشكل جيد، فلو لم أتدرب جيدا وشعرت أني خارج الفريق لن أتمكن من تقديم هذا الأداء".

وعن علاقته الجيدة بمدربه ميكيل أرتيتا قال: "أعمل دائما على تطوير نفسي وأركز على كلام المدرب وخطته. أؤمن بقدراتي وبقدوم الفرصة. هذا هو حال كرة القدم، من الممكن أن تلعب اليوم ثم لا تلعب غدا".

وأوضح "أتواجد دائما مع اللاعبين وأمنحهم الطاقة والروح حتى لو لم أكن ألعب، وبالتالي يساعدونني حين ألعب. دائما ما أقول للمدرب أننا يجب أن نؤمن بأنفسنا، وهو يقول لي أننا نفوز بسبب هذا الثقة".

وعن ثنائيته مع جرانيت تشاكا في خط وسط الجانرز قال النني: "صنعت له الهدف. كنت أتحدث مع تشاكا كثيرا حين لم أكن أشارك وكان هو يلعب مع توماس بارتي. كنت أعرف أن هذا سيفيدني حين ألعب. دائما ما ننظر لبعضنا البعض ونتحدث كثيرا لنؤدي بشكل جيد".

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو، حيث ذكرت تقارير إنه قد يعود للدوري التركي من بوابة فينيرباهتشة، بعدما لعب من قبل مع فريق بشكتاش.

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