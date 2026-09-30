بالا: تسجيل هدفي الأول مع «الأبيض» لحظة ستظل عالقة في ذاكرتي

أعرب لاعب منتخب الإمارات، غيلهيرمي بالا، عن فخره وسعادته بمشاركته الأولى مع «الأبيض»، وتسجيله هدفاً في ظهوره الأول مع المنتخب، بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، خلال الفوز على البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل، والتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»، مؤكداً أن هذه اللحظة ستظل عالقة في ذاكرته، وتشكل محطة مهمة في مسيرته مع المنتخب.

وقال بالا لـ«الإمارات اليوم» إنه حقق الحلم الذي كان يسعى إليه في الفترة الماضية، مضيفاً: «أنا فخور وسعيد جداً بهذه المشاركة الأولى مع المنتخب، وارتداء قميص الإمارات كان حلماً بالنسبة لي، لذلك فإن تسجيل هدف في أول مشاركة وبعد دقائق قليلة من دخولي إلى الملعب، لحظة مميزة بالنسبة لي، وسأظل أتذكرها دائماً، وأتمنى أن أواصل العمل وتقديم الأفضل مع المنتخب».

وأضاف: «الانتصار على البحرين كان مهماً بالنسبة لنا، والنتيجة جاءت ثمرة للعمل الذي قام به جميع اللاعبين، وليس لاعباً واحداً، فقد لعب الفريق بشكل جيد وبتركيز كبير، وقدم كل لاعب ما لديه من أجل تحقيق الفوز، وأنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة زملائي في هذه المباراة».

وتابع: «المباراة لم تكن سهلة، والمنتخب البحريني فريق جيد، لذلك تعاملنا مع اللقاء بكل احترام وجدية، وحاولنا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز طوال المباراة، ونجحنا في تحقيق الهدف الذي كنا نبحث عنه، لكن يجب أن نواصل العمل لأن البطولة لم تنتهِ بالنسبة لنا».

وأكد بالا أن المنتخب الإماراتي لم يحقق شيئاً حتى الآن، رغم الحصول على العلامة الكاملة، وقال: «بالتأكيد نحن سعداء بالحصول على ست نقاط وتحقيق الفوز في المباراتين، وهذا يمنحنا دفعة جيدة، لكننا نعرف أن هناك مباريات مهمة تنتظرنا، ولم نحقق شيئاً بعد، لذلك يجب أن نحافظ على تركيزنا، وأن نواصل العمل بالطريقة نفسها».

وأشار إلى أن التركيز بدأ بالفعل على المباراة المقبلة مع قطر، وقال: «المباراة المقبلة مهمة بالنسبة لنا، وسنحاول الاستعداد لها بأفضل طريقة ممكنة، وسنقدم كل ما لدينا ونلعب بكل جدية واهتمام، لأن كل مباراة في هذه البطولة تحتاج إلى تركيز كبير، وهدفنا أن نواصل الظهور بصورة جيدة».

وعن هوية المنتخب الذي سيواجهه «الأبيض» في نصف النهائي، قال بالا: «لا نفكر الآن في هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف النهائي، ونحن نحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، وأياً كان الفريق الذي سنواجهه، سندخل المباراة بكل جدية واحترام وتركيز كبير».

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتشجيع الجماهير الإماراتية له، وقال: «الجمهور منحني الكثير من الحماسة قبل دخولي إلى المباراة، وكنت أشعر بتشجيعهم وثقتهم، وكان هناك من ينتظر مشاركتي، وهذا الأمر أسعدني كثيراً، وأشكرهم على دعمهم وتشجيعهم، وأتمنى أن نواصل إسعادهم، لأن الجمهور دائماً يمثل مصدر قوة كبيراً للمنتخب».