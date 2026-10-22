مورينيو يبدأ الحرب النفسية على برشلونة قبل "كلاسيكو الأرض"!

بدأ مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو حربه النفسية على برشلونة، بعدما أعرب عن استياءه من فارق الراحة بين فريقه والغريم الكاتالوني قبل مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة الأحد (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات)، مشيراً إلى أن النادي الملكي يملك 24 ساعة أقل للتعافي مقارنة ببرشلونة.

وقال مورينيو، بعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: "بالنسبة للكلاسيكو، لا مجال للتهاون. تبدو المباراة وكأنها مواجهة أخرى في الدوري، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. نفتقد في الوقت الراهن 24 ساعة من الراحة، لكننا نواصل التقدم".

ورغم الفوز العريض، أكد المدرب البرتغالي أن فريقه لا يزال بعيداً عن المستوى الذي يطمح إليه، موضحاً: «لا شيء حتى الآن في المكان الذي أريده. أنا دائماً أرغب في التحسن، لكن هناك أموراً نؤديها اليوم بشكل أفضل مما كنا عليه سابقاً».

وانتقد مورينيو استقبال فريقه هدفاً أمام لايبزيغ، مشيداً بتصديين مذهلين من الحارس تيبو كورتوا، وقال: "كما يعشق المهاجم تسجيل الأهداف، يحب حارس المرمى العودة إلى منزله بشباك نظيفة".

وربط مدرب ريال مدريد الهدف الذي استقبله فريقه أمام لايبزيغ بهدف مماثل في الفوز على إشبيلية 4-1، معتبراً أن السبب يعود إلى الإفراط في الثقة والاعتقاد بأن المباراة حُسمت قبل نهايتها، مضيفاً: "هذا لا يعجبني".