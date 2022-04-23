تقييم محمد النني في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد.. وهذه أرقامه!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، محمد النني، على تقييم مرتفع في مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز أرسنار 3-1.

وشارك محمد النني في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد أساسيًا، وهي المباراة الثانية الأساسية للفرعون المصري على التوالي بعد مواجهة تشيلسي الماضية.

وذكر تقرير موقع "بطولات" المصري أن لاعب المقاولون العرب السابق وبازل محمد النني ساهم في فوز آرسنال بعد صناعته هدف "الغانرز" الثالث الذي أحرزه، جرانيت تشاكا، في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور" حصل محمد النني على تقييم 7.3 من 10 بعد مشاركته الكاملة في مباراة اليوم ونال إشادة واضحة من مدربه، ميكل أرتيتا، بعد نهاية المباراة كما التقطتها الكاميرات.

أرقام محمد النني في مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

دقائق اللعب: 90 دقيقة

صناعة أهداف: 1

إجمالي التمريرات: 81

صحيحة: 87% 62 من 71

تمريرات طويلة: واحدة صحيحة من 5.

تسديد على المرمى: 1

الفوز في الاحتكاكات الثنائية: مرتين من إجمالي 3 مرات.

الفوز في الاحتكاكات الهوائية: واحدة من واحدة.

خسر الكرة: 9 مرات.

الأخطاء: ارتكب خطأ وحيدًا.

قطع الكرات: مرتين.

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