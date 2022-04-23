سر غريب وراء احتفالية "النوم" لفريق وفاق سطيف بعد تجاوز الترجي

المصدر: أحمد طارق - دبي

احتفل الجهاز الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري ولاعبيه بطريقة غريبة عقب الفوز على الترجي التونسي في عقر داره بهدف دون رد، ليتأهل وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. واحتفل المدرب الصربي داركو نوفيتش عقب المباراة كأنه نائماً، في ملعب رادس وهي الاحتفالية التي كان هدفها إيصال رسالة إلى مدرب الترجي راضي الجعايدي.

وكان المدرب الصربي لفريق وفاق سطيف، أشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة الإياب أمام الترجي، إلى أن نتيجة لقاء الذهاب (0-0) تضع الفريق التونسي تحت الضغط، قائلاً: "سنسعى خلال المباراة إلى تقديم مباراة طيبة وانتزاع ورقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم".

في المقابل لم تلق هذه التصريحات إعجاب المدير الفني لفريق الترجي، راضي الجعايدي الذي ردّ عليها خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الإياب، ضاحكًا: "الضغط سيكون عليه فأول مباراة له مع فريقه ستكون ضدنا على ملعب رادس، لو كنت مكانه لن أنام، ولكن لا يهمنا ما يقوله، فنهتم بأنفسنا وإن شاء الله سنقدم مباراة كبيرة ونتأهل".

وتعاقد مجلس إدارة وفاق سطيف مع المدير الفني الصربي داركو نوفيتش لقيادة فريقه في مباراة الإياب أمام الترجي بتونس على أن يمتد تعاقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم ينسِ المدرب الصربي تصريحات نظيره في الترجي رضا الجعايدي ليُقرر هو ولاعبوه الاحتفال بطريقة "النوم" عقب الفوز أمام الفريق التونسي وإقصائه من البطولة، إذ أن المدرب الصربي داركو نوفيتش لم يكن وحيدًا في احتفاله فشاركته الحسابات الرسمية للبطولة بنشر صورة الاحتفال، مُذيلة إياها بتعليق: "ليلة سينام فيها مشجعي وفاق سطيف سعداء".

وحصل فريق وفاق سطيف الجزائري، تحت قيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش على بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي، إذ خرج وفاق سطيف خرج متعادلاً سلبيًا على أرضه أمام الترجي قبل أن يحل ضيفًا في ملعب رادس على نظيره التونسي ويفوز بهدف نظيف سجله لاعبه عبدالمؤمن جابو بالدقيقة 21.

وضرب الفريق الجزائري موعدًا بعد فوزه أمام الترجي، في دور نصف النهائي أمام الأهلي المصري الذي تأهل للدور ذاته على حساب الرجاء المغربي.

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