«هاتريك» رونالدو يقود مانشستر لفوز مثير على نوريتش

المصدر: وكالات

سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على ضيفه نوريتش سيتي 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز ساوثهامبتون على ضيفه ارسنال 1 /صفر وبرايتون على مضيفه توتنهام 1 / صفر وبرنتفورد على مضيفه واتفورد 2 /1.

وعلى ملعب أولد ترافورد نال رونالدو لقب هاتريك للمرة الثانية خلال الفترة الاحترافية الثانية له مع مانشستر، بعد أن سجل ثلاثة أهداف أيضا خلال الفوز على توتنهام 3 /2 في 12 مارس الماضي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الـ60 في مسيرته حيث نال لقب هاتريك 50 مرة مع الأندية وعشر مرات مع المنتخب البرتغالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين مقابل هدف حيث تقدم رونالدو بهدفين في الدقيقتين السابعة و32 ورد كيران دويل بهدف لنوريتش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أدرك تيمو بوكي التعادل لنوريتش في الدقيقة 52 لكن رونالدو سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير

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