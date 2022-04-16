بديل محمد صلاح المنتظر في ليفربول.. أرقام "خطيرة" ومستقبل مضمون

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدو أن نادي ليفربول يسعى لتأمين خط هجومه تحسباً لعدم التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، حيث ذكرت تقارير أن النادي بدأ محادثات لضم صفقة جديدة لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، خاصة مع عدم التوصل لاتفاق مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والرحيل المتوقع لديفوك أوريجي.

وقد يجد النادي الإنجليزي ضالته إذا نجح في التعاقد مع مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، كريم أديمي، البالغ من العمر 20 عاماً، ليكون هدفاً لليفربول على المدى الطويل،

ويذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي الموسم المقبل في يونيو 2023، ولم تحسم مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين حتى الأن بسبب الطلبات المالية لصلاح وعدم مقدرة النادي على كسر سقف الرواتب.

ويملك اللاعب الدولي الألماني، سجلاً رائعاً وأرقام مميزة حيث يلعب بانتظام في كل من النادي والمنتخب، سجل 45 هدفاً محلياً وساهم بـ32 تمريرة حاسمة في 123 مباراة مع الفريق الأول.

كما سجل أديمي 16 هدفاً في الدوري النمساوي في 24 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم، وهو ما جعل اللاعب سبب اهتمام كبار أندية أوروبا بالنجم الموهوب.

ويشير التقرير الألماني إلى أن 35 مليون جنيه إسترليني ستكون كافية لحسم التعاقد مع أديمي، وسبق وحسم ليفربول صفقة من نفس النادي سالزبورج بالتعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو في يناير 2020، وهو ما يجعل النادي الأكثر قرباً لحسم الصفقة.

ويحب ليفربول عن بديل خاصة بعد الرحيل المتوقع للاعب ديفوك أوريجي إلى ميلان في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد انتهاء عقده، إضافة إلى عدم اليقين بشأن مستقبل محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وهو ما يشير أيضاً إلى أن كلوب يبحث بالفعل عن النجم الشاب القادم.

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