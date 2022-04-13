مدرب يتعرض للضرب والطرد بعد أن قام بموقف غريب (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض مدرب فريق فيلانويفا ديل بارديلو، للطرد والضرب في مباراة لفريقه بإحدى مباريات الدوري الإسباني، بعد أن قام بتصرف غريب في المباراة وفي اللحظات الأخيرة من المباراة ونتيجتها كانت تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق وفي الدقيقة 89، من المباراة بعدما قام بالنزول إلى الملعب ووقف هجمة مرتدة ضد فريقه.

ونشر حساب موقع "سكاي سبورت" الواقعة التي حدثت في إسبانيا وعلق عليها قائلاً: "هل سبق لك أن رأيت أي شيء مثل هذا؟! تم طرد مدرب فيلانويفا ديل بارديلو بعد دخوله أرض الملعب ليوقف هجمة مرتدة ضد فريقه في الدقيقة 89!".

وأظهر الفيديو جانب من المباراة وهجمة للفريق الخصم من الجهة التي يتواجد فيها دكة البدلاء، حيث قام مدرب فيلانويفا، بالنزول إلى الملعب وإيقاف الكرة قبل أن تصل إلى المهاجم ليتجه إليه لاعبي الفريق الخصم ويعتدوا عليه كما قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة للمدرب، وتشهد المباراة بعد ذلك تداخل بين لاعبي الفريقين.

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